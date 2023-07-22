В МВД рассказали подробности ликвидации захватившего коттедж в Истре
Как сообщили в ведомстве, 36-летний житель Красноярского края отказывался вести переговоры и открыл огонь по полицейским.
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В Главном управлении МВД России рассказали подробности операции по ликвидации злоумышленника, который с оружием ворвался в коттеджи в подмосковной Истре и удерживал там заложников. Преступник пытался захватить участкового и сотрудников ЧОП, но ему этого не удалось. После этого на место прибыли сотрудники полиции.
Как сообщили на сайте ведомства, силовики оцепили место происшествия и в ступили в переговоры с преступником. Им оказался 36-летний житель Красноярского края. Он игнорировал призывы сдаться, стрелял в сторону правоохранителей.
В результате полиция приняла решение провести силовое задержание с применением оружия и спецсредств. В результате мужчина был нейтрализован.