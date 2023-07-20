В Новом Осколе прошла панихида по погибшим при теракте на Крымском мосту

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В Новом Осколе прошла церемония прощания с семейной парой, которая погибла при теракте на Крымском мосту 17 июля. Жители города пришли в часовню пророка Ильи, чтобы проводить погибших в последний путь.

Пришедшие возложили к месту прощания множество венков. Видео с прощальной церемонии публикует канал «360».

Трагедия произошла 17 июля. Украинские боевики подорвали пролет моста с помощью беспилотных надводных беспилотников. Супружеская пара в момент взрыва находилась в машине. Вместе с ними там же была их 14-летняя дочь - она получила ранения. На данный момент девочка находится в ведущей детской федеральной клинике - РДКБ Минздрава России. Состояние ребенка оценивается как стабильное.