Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву

В РДКБ Минздрава России девочке будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

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Пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту девочку доставили в ведущую детскую федеральную клинику - РДКБ Минздрава России для продолжения лечения.

Медицинскую эвакуацию осуществляли специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медики из Краснодарского края. Состояние ребенка оценивается как стабильное. В РДКБ Минздрава России ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь и реабилитация.

Ранее глава Министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку доставят в Москву для дальнейшего лечения. Он также отметил стабильное состояние ребенка.