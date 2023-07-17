В НАК назвали атаку на Крымский мост актом террора

В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что повреждена автодорожная составляющая.

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В Национальном антитеррористическом комитете России назвали актом террора атаку на Крымский мост.

Атака совершена 17 июля, для ее проведения украинские спецслужбы задействовали два надводных беспилотника, уточнили в НАК. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Между тем, на трассе А-291 «Таврида» в сторону Крымского моста полиция организовала посты, на которых водителей предупреждают о заторах на пути. Движение не перекрыто.

В результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара. Также пострадала 14-летняя девочка, ей оказывается медицинская помощь.