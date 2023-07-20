МИД РФ сообщил о завершении работы СКЦ по зерновой сделке в Турции

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Совместный координационный центр по вопросам функционирования черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов, расположенный в Турции, прекратил свою работу. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

О завершении работы Захарова сообщила в ходе брифинга 20 июля. Дипломат отметила, что не располагает деталями, которыми она может поделиться с журналистами.

Напомним, что функционирование зерновой сделки прекратилось 18 июля. С этого дня были отозваны гарантии безопасности судоходства в районе, предусмотренном договоренностью, свернут гуманитарный коридор. В северо-западной акватории Черного моря будет восстановлен режим временно опасного района. В Министерстве обороны РФ уведомили, что с 20 числа страны флага судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона может вернуться к выполнению условий сделки только при условиях удовлетворения требований России в полном объеме.