Путин назвал условия возвращения РФ в зерновую сделку

По словам российского президента, для возвращения России в зерновую сделку необходимо выполнение партнерами ранее согласованных условий.

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Путин также отметил, что Россия не против самой зерновой сделки, особенно с учетом ее значения для глобального рынка продовольствия. Поэтому Москва рассматривает возможность вернуться в сделку, однако для этого условия, оговоренные ранее, должны быть выполнены.

«Мы, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии: если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы, все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», - заявил он.

Президент перечислил эти принципы. Это, в первую очередь, вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Вторым условием является устранение препятствий для финансовых институтов и банков РФ, которые обслуживают поставки продовольствия. В частности, их немедленное подключение к системе SWIFT.

Еще одно условие касается отмены ограничений на поставки в Россию запчастей для сельскохозяйственной техники. Также не менее важно решить вопросы с фрахтом судов и страхованием экспортных поставок продовольствия.

«Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производств, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти - Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», - добавил президент.

Путин также заявил, что российские активы, связанные с сельскохозяйственной отраслью.

По словам президента РФ, Запад извратил смысл зерновой сделки, призванной помогать нуждающимся странам, и использовал ее для политического шантажа. В связи с этим главное условие для возвращения России в сделку - это «восстановление ее изначальной гуманитарной сути».

Ранее миссия РФ в ООН назвала окончательным решение о приостановке черноморской инициативы. При этом российская сторона отметила, что не планирует каких-либо переговоров по данной теме.