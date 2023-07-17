Песков: «зерновая сделка» остановлена, договоренности по ней прекращены

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил об остановке «зерновой сделки».

«Фактически, черноморские договоренности прекратили свое действие. Как уже сказал президент, срок истекает 17 июля», - заявил Песков журналистам.

Он уточнил, что причина была в том, что договоренность, касающаяся России, не была выполнена - поэтому и произошла остановка.

Дмитрий Песков добавил, что Россия вернется к реализации сделки незамедлительно, как только будет выполнена «российская часть».

Ранее пресс-секретарь президента России заявлял, что не видит оснований для продления «зерновой сделки».