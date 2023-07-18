Главы МИД РФ и Турции обсудили варианты поставок зерна нуждающимся странам
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили альтернативные способы поставок зерна нуждающимся странам. Министры рассматривают те варианты, осуществлению которых не смогли бы помешать киевский режим и его союзники.
«В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей», - сообщил МИД России.
Кроме того, Лавров и Фидан обсудили двусторонние отношения Турции и России. Стороны договорились о продолжении контактов.
Ранее эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже рассказал «Звезде», чем обусловлено назначение Фидана министром иностранных дел Турции. По мнению эксперта, ему придется противостоять политике ЕС и США, а также решать проблемы беженцев.