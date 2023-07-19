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Военный эксперт Норин: указ Зеленского про офицеров вскрывает огромные потери ВСУ

Тимур Шерзад
11:29 19.07.2023
По словам Евгения Норина, пик развертывания украинской армии пришелся на 2022 год, поэтому речь может идти только о высоких потерях, которые противник понес на полях сражений.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Военный эксперт и волонтер Евгений Норин в беседе со «Звездой» заявил, что новый указ Зеленского про то, что на Украине теперь смогут присваивать офицерские звания без высшего военного образования, говорит об опустошительных потерях в рядах противника. 

Норин отметил, что подобное происходит только тогда, когда офицеров начинает категорически не хватать. В качестве примера он привел ситуацию в поздней Российской империи, когда во время Первой мировой войны пришлось делать, фактически, то же самое. Правда, тогда речь шла об одной из самой тяжелых войн в мировой истории. 

Сегодняшняя Украина же, по словам Евгения Норина, уже прошла пик развертывания - наиболее массовая мобилизация там случилась в 2022 году. Поэтому ситуация, когда неприятель вынужден давать офицерские звания без прохождения соответствующей подготовки, может говорить лишь о серьезнейших потерях. 

«Если этот указ подписан теперь, то это может означать только одно - Украина несет очень высокие потери, в том числе, очень высокие потери в офицерах. И, кстати, это говорит о том, что потери украинской армии в целом просто опустошительные», - резюмировал эксперт. 

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