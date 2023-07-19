В стране и мире Зеленский разрешил присваивать офицерские звания без высшего военного образования Андрей Аркадьев Президент Украины также повысил предельный возраст принятия офицеров на службу. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий во время военного положения предоставлять офицерские звания военнослужащим, не имеющим военного высшего образования. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной рады. Новый закон позволяет во время военного положения получать лицам сержантского и старшинского состава без высшего образования офицерские звания. Между тем, в Минобороны России неоднократно говорили о серьезных потерях украинской стороны в ходе безуспешных попыток контрнаступления. Все атаки успешно отбиваются российскими бойцами, противник теряет не только людей, но и поставляемую западными странами военную технику. Экспертное мнение и аналитика