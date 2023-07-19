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Российский FPV-дрон уничтожил бронетранспортер противника на Запорожском направлении

09:41 19.07.2023
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники противника на Запорожском направлении российским FPV-дроном.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков на Запорожском направлении.

Операторы беспилотных FPV-дронов обнаружили движущийся бронетранспортер украинских националистов. Точным ударом FPV-дрона вражеский БТР был уничтожен.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения польского «Краба» в лесу на Краснолиманском направлении. САУ AHS Krab польского производства была уничтожена залпами 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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