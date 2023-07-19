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Пленный украинец рассказал, как командир сводил с ним счеты на передовой

08:45 19.07.2023
Как сообщил пленный украинец Сергей, командиры ВСУ устраивают на передовой самосуд и сводят счеты с теми, кто мыслит по-другому.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Пленный украинец Сергей рассказал, что отношение к бойцам ВСУ в Великобритании на передовой сильно отличается - командиры устраивают самосуд и расправляются с инакомыслящими. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пленный рассказал, что попал в ВСУ после того, как полиция вручила ему повестку. Затем его мобилизовали и отправили в Великобританию, где вместе с товарищами обучали десантно-штурмовым действиям.

«У нас инструкторы были из Норвегии. Другие были голландцы. По тому, что я видел, там вкладывались просто деньги. Кормили, одевали, все обмундирование мы получили в Англии. Кто-то вкладывает деньги в бойцов ВСУ, там большие деньги», - рассказал пленный.

При этом, как только боец оказался на передовой, отношение к нему изменилось.

«Командир начал сводить счеты с теми, кто был против него. Товарища моего убили, потом начали стрелять по мне», - добавил он.

Ранее пленный украинец Повелик заявил, что ему не пригодилось обучение в Британии. По его словам, подготовка за рубежом длилась всего один месяц, а за это время ничему толком нельзя научиться.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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