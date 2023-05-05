112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»

Утверждается, что после этого она вызвала водителя и отправилась в сторону российско-белорусской границы.

© Фото: elena_blinovskaya, Instagram*

Блогера Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», смогли предупредить о предстоящем задержании, пишет Telegram-канал «112».

Как утверждается, ночью ей пришло сообщение от знакомого, в котором была фраза «Лена, беги!». Блогер собиралась лететь в Ташкент, но после этого предупреждения выбрала другой маршрут.

Она вызвала водителя и отправилась в сторону российско-белорусской границы. Тренера личностного роста смогли задержать в Смоленской области.

Уточняется, что личность человека, который отправил СМС, на данный момент неизвестна, но он не является правоохранителем, а потому не несет ответственности за разглашение служебной информации. Было добавлено, что силовика, который «слил» эти данные, в настоящий момент пытаются установить и найти.

Напомним, Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме свыше 918 миллионов рублей. Сейчас она находится под домашним арестом. Защита блогера просит заменить эту меру пресечения на запрет определенных действий.

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