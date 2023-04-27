Опубликованы кадры обыска в доме Блиновской
Сотрудники правоохранительных органов показали на видео личные вещи Елены Блиновской.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Министерство внутренних дел Российской Федерации показало кадры изнутри дома блогера Елены Блиновской, где проводится обыск.
На видео правоохранители показали личные вещи «королевы марафонов».
Напомним, сегодня при попытке пересечения границы с Белоруссией была задержана блогер Елена Блиновская. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.