В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры обыска в доме Блиновской

Игнат Далакян
13:21 27.04.2023
Сотрудники правоохранительных органов показали на видео личные вещи Елены Блиновской.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

Министерство внутренних дел Российской Федерации показало кадры изнутри дома блогера Елены Блиновской, где проводится обыск.

На видео правоохранители показали личные вещи «королевы марафонов».

Напомним, сегодня при попытке пересечения границы с Белоруссией была задержана блогер Елена Блиновская. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры обыска в доме Блиновской
12:55 В стране и мире
В НАТО заявили, что Украина получила большую часть обещанной военной помощи
12:14 В стране и мире
В Кремле приветствуют все, что приближает достижение мира на Украине и целей СВО
10:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано оперативное видео задержания Блиновской на границе
09:00 В стране и мире
Видео
Детскому доктору мира Леониду Рошалю исполнилось 90 лет
Популярное
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.