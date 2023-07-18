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Врач Болибок дал рекомендации туристам, как не заразиться неизвестной болезнью в Египте

Дарина Криц
04:33 18.07.2023
Одна из мер по защите от неизвестного заболевания - включать фумигаторы в номере гостиницы, следить за наличием москитных сеток на окнах.
Врач Болибок дал рекомендации туристам, как не заразиться неизвестной болезнью в Египте
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце июня предупреждала о вероятности вспышки лихорадки денге в Египте и некоторых африканских странах. По последним данным, заболевшими к настоящему времени могут быть от 200 до 1000 человек.

Симптомами являются высокая температура, рвота и головокружение, ломота в костях. Врач, аллерголог, иммунолог Владимир Болибок дал рекомендации для посещающих Египет туристов.

Одно из условий - сокращение поездок по всей стране для минимизации риска заболевания. Необходимо оставаться в курортной зоне, пользоваться средствами для предотвращения укусов насекомых.

«В номере гостиницы следует включать фумигаторы и следить за тем, чтобы на окнах были москитные сетки. При выезде на экскурсию нужно не пренебрегать репеллентами. Также в качестве профилактики туристы должны носить одежду, полностью закрывающую оголенные участки тела», - приводит информацию «360».

Дополнительно необходимо следить за своим здоровьем и температурой тела, сообщить врачам о нахождении за границей при возвращении в Россию.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в стране нет случаев заражения неизвестной болезнью из Египта. Ведомство усилило контроль за рейсами из данной страны. До этого у жителей египетской деревни Эль-Аликат в окрестностях Каира выявили симптомы неизвестного заболевания.

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