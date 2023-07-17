У жителей египетской деревни выявили симптомы неизвестного заболевания

Заболевшие жалуются на жар, рвоту и головокружение.

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Вспышка неустановленного заболевания зафиксирована в деревне Эль-Аликат под Каиром. Заразившиеся жители села жалуются на жар, ломоту в костях, рвоту и головокружение. Информацией об опасной эпидемиологической обстановке поделился Минздрав Египта.

Как сообщает ТАСС, в село направлены бригады медиков , у заразившихся взяли анализы. В настоящее время госпитализация никому из заболевших не потребовалась.

По информации египетских СМИ, в селе работают порядка 50 медицинских бригад, количество пострадавших доходит до тысячи человек. Не исключается, что источником заражения могла стать питьевая вода - санитарные врачи взяли ее пробы на исследование.

Ранее сообщалось, что Турция и Египет вернулись к дипломатическим отношениям уровня 2013 года и назначили послов.