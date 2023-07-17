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Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за случаев неизвестной болезни

Елизавета Егорова
15:11 17.07.2023
Одной из дополнительных мер усиления санитарно-карантинного контроля бортов из Египта станет автоматизированная информационная система «Периметр».
Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за случаев неизвестной болезни
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Роспотребнадзор будет тщательнее проверять самолеты, прибывшие из Египта, в связи с выявленными случаями неизвестного заболевания. Они были зафиксированы в провинции Кена, в 600 километрах к югу от Каира. Симптомы болезни напоминают лихорадку денге.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщается, что санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта будет усилен в том числе при помощи автоматизированной информационной системы «Периметр». Также в сообщении говорится, что ведомство взаимодействует с египетской стороной и международными организациями с целью получения более полной информации.

Переносчиками лихорадки чаще всего являются комары Aedes aegypti, поэтому Роспотребнадзор рекомендует туристам в Египте по возможности надевать закрытую одежду и пользоваться средствами, отпугивающими насекомых.

Напомним, что вспышку неизвестного заболевания выявили в деревне Эль-Аликат под Каиром. У заразившихся местных жителей зафиксированы жар, ломота в костях, рвота и головокружение. В деревню направили бригады медиков.

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