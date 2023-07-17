Роспотребнадзор сообщил, что в России нет случаев заражения неизвестной болезнью из Египта

В России не зарегистрированы случаи заражения неизвестным заболеванием из Египта, однако периодически выявляют лихорадку денге, имеющую схожие симптомы.

© Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, РИА Новости

В России не были зафиксированы случаи заражения неизвестной болезнью, вспыхнувшей в египетской деревне недалеко от Каира. Однако, как сообщает Роспотребнадзор, в стране периодически регистрируют лихорадку денге, имеющую схожие симптомы с новым неопознанным заболеванием.

«Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев», - сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отметили, что из Египта симптомы денге везут редко. Куда чаще от них страдают туристы, возвращающиеся из Таиланда, Вьетнама и Индонезии.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор усилил контроль за бортами самолетов, прибывающих из Египта, на фоне вспышки неизвестного заболевания в египетской деревне Эль-Аликат под Каиром. Местные жители жалуются на рвоту, ломоту в костях, головокружение и жар.