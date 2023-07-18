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Хуснуллин назвал стоимость восстановления Крымского моста

Алексей Курильченко
18:18 18.07.2023
По словам вице-премьера, по предварительным данным на ремонт потребуется около одного миллиарда рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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По предварительной оценке, стоимость восстановления Крымского моста после теракт составит около одного миллиарда рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 миллиардов рублей», - заявил вице-премьер журналистам.

По словам Хуснуллина, при ремонте будет использовать более дорогой металл, что позволит не только увеличить прочность конструкции, но и ускорить сроки восстановления.

Также Хуснуллин заявил, что по мосту пока не планируют запускать грузовые автомобили. Вице-премьер объяснил это соображениями безопасности.

Напомним, что дорожное полотно моста было повреждено в результате теракта, который совершил киевский режим ночью 17 июля. Как заявил Марат Хуснуллин, часть пролета не подлежит восстановлению - ее придется демонтировать. 18 июля по мосту было запущено движение легковых автомобилей в обе стороны - реверс осуществляется лишь на поврежденном пролете.

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