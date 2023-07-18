Опубликованы кадры свободного движения машин по Крымскому мосту в Тамань

Реверсивное движение организовано только на одном пролете, где и произошел взрыв.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Крымском мосту в сторону Тамани автомобили уже могут свободно передвигаться без ограничений спустя сутки после повреждения. Соответствующие кадры опубликовала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Пока что на мосту запрещен обгон. Реверс движения организован лишь на одном пролете - именно там, где и была повреждена дорога.

Напомним, что дорожное полотно моста было повреждено в результате теракта, который совершил киевский режим ночью 17 июля. Как заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, часть пролета не подлежит восстановлению - ее придется демонтировать.