Хуснуллин заявил, что по Крымскому мосту не планируют запускать грузовики в ближайшее время

По словам вице-премьера, технически мост готов к приему грузового транспорта, но его не станут пускать из соображений безопасности.

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В ближайшее время не планируется запуск движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Как заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, решение принято из соображений безопасности.

«У нас мост был полностью готов к работе и приемке автомобильного (грузового - Прим. ред.) транспорта, но мы это решение не применяли с целью безопасности. И сейчас, конечно, мы тоже не будем запускать грузовые машины по мосту», - заявил Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации.

Напомним, что дорожное полотно моста было повреждено в результате теракта, который совершил киевский режим ночью 17 июля. Как заявил Марат Хуснуллин, часть пролета не подлежит восстановлению - ее придется демонтировать. 18 июля по мосту было запущено движение легковых автомобилей в обе стороны - реверс осуществляется лишь на поврежденном пролете.