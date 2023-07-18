Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до семи километров

Движение на Крымском мосту после теракта открыли минувшей ночью - оно доступно по двум полосам, кроме реверса на поврежденном участке.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Очередь на Крымский мост перед КПП достигла семи километров со стороны Краснодарского края. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Звезды».

В очереди оказались не только те, кто хочет на Крымский мост и сам полуостров, но и те, кто пытается добраться до Тамани. Справиться с жаждой людям помогают волонтеры, бесплатно раздающие питьевую воду.

Объявление о реверсивном движении на мосту продолжает гореть на таблоиде на подъезде к нему. На видео также попал проезжающий мимо ж/д поезд.

Проезд по Крымскому мосту открыли минувшей ночью. Движение доступно по двум полосам, за исключением реверса на поврежденном участке.

Напомним, движение на Крымском мосту было остановлено в ночь с 16 на 17 июля после теракта, в результате которого было повреждено дорожное полотно, пострадала 14-летняя девочка и погибли ее родители.