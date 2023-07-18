Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту девочка в стабильном состоянии

Девочка, родители которой погибли в теракте на Крымском мосту, сейчас находится в стабильном состоянии.

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Состояние 14-летней девочки из Белгородской области, родители которой погибли во время теракта на Крымском мосту, стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Детской краевой клинической больницы Минздрава Краснодарского края.

«Состояние стабильное, в сознание пришла самостоятельно», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, вчера девочку доставили вертолетом в Детскую краевую клиническую больницу Минздрава Краснодарского края. В больнице сообщили, что транспортировку пострадавшая перенесла удовлетворительно. Девочку также осмотрели нейрохирурги и хирурги-травматологи. Тактику лечения в условиях реанимационного отделения определят после завершения обследования.

Президент России Владимир Путин поручил оказать девочке всю необходимую помощь и взять этот вопрос под особый контроль, так как ребенок остался один без родителей.