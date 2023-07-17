Движение ж/д транспорта по Крымскому мосту приостановили

В справочной службе сообщили об остановке железнодорожного движения на Крымском мосту.

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В справочной Южной пригородной пассажирской компании, поезда которой курсируют по территории Крыма и Краснодарского края, сообщили о временной остановке движения железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

«К сожалению, временно приостановлено [движение] по мосту по техническим причинам. По Крымскому мосту движение закрыто [железнодорожное] вообще», - ответили РИА Новости в справочной на вопрос о том, будет ли 17 июля сообщение электропоездов между Керчью и Анапой.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9:00, расписание будет нагоняться.

Движение на Крымском мосту было остановлено в ночь с 16 на 17 июля из-за ЧП. В результате на подъезде к нему образовалась многокилометровая пробка. На Кубани был создан оперативный штаб для координации действий всех служб. В качестве альтернативного варианта в Минтрансе сообщили о маршруте через новые территории.