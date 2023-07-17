Минтранс сообщил, что из-за закрытия Крымского моста водители могут проехать через территории новых регионов

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Минтранс России сообщил, что из-за закрытия Крымского моста водители могут воспользоваться наземным маршрутом, пролегающим через территории новых регионов.

«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам», - опубликовало сообщение ведомство в своем Telegram-канале.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост. В настоящее время проезд через мост остановлен, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

Ранним утром 17 июля в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло ЧП. Власти Крыма объявили об его закрытии. Очевидцы рассказали, что водителей разворачивают у обоих пунктов пропуска на мост, как со стороны Тамани, так и со стороны полуострова.