В Темрюкском районе Кубани создали оперативный штаб после ЧП на Крымском мосту

Оперативный штаб будет заниматься координацией действий всех служб после ЧП на Крымском мосту и организацией помощи людям, которые оказались в пробке на подъезде к нему.

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В Темрюкском районе Краснодарского края сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с произошедшим ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«По моему поручению на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП», - написал Кондратьев.

Кондратьев добавил, что оперативный штаб также будет заниматься организацией помощи людям, которые находятся в пробке на подъезде к Крымскому мосту.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло в ночь с 16 на 17 июля. По данным очевидцев, движение встало в 3:30, на пропускные пункты не пускают с обеих сторон моста. К утру на подъезде к мосту образовалась многокилометровая пробка. В Минтрансе туристам предложили воспользоваться маршрутом через новые территории.