Очевидцы опубликовали видео, как машины разворачивают у Крымского моста из-за ЧП
По словам автовладельцев, мост закрыт с 3:30 17 июля.
© Видео: керчь сегодня.vk © Фото: керчь сегодня.vk
Появились подробности ЧП, из-за которого ночью 17 июля пришлось закрыть Крымский мост. Видео опубликовал паблик «Керчь сегодня».
На кадрах видео с подъездов к Крымскому мосту видна вереница стоп-огней машин, скопившихся у переправы. Очевидцы сообщают, что движение встало в 3:30 17 июля.
Водители делятся информацией в чатах и предупреждают, что с обеих сторон Крымского моста на пункты пропуска не пускают.
«Многие разворачиваются в обратном направлении», - пишут очевидцы.
Ранее стало известно, что из-за ЧП власти Крыма остановили движение по Крымскому мосту.