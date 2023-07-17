Очевидцы опубликовали видео, как машины разворачивают у Крымского моста из-за ЧП

По словам автовладельцев, мост закрыт с 3:30 17 июля.

© Видео: керчь сегодня.vk © Фото: керчь сегодня.vk

Появились подробности ЧП, из-за которого ночью 17 июля пришлось закрыть Крымский мост. Видео опубликовал паблик «Керчь сегодня».

На кадрах видео с подъездов к Крымскому мосту видна вереница стоп-огней машин, скопившихся у переправы. Очевидцы сообщают, что движение встало в 3:30 17 июля.

Водители делятся информацией в чатах и предупреждают, что с обеих сторон Крымского моста на пункты пропуска не пускают.

«Многие разворачиваются в обратном направлении», - пишут очевидцы.

Ранее стало известно, что из-за ЧП власти Крыма остановили движение по Крымскому мосту.