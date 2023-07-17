Глава Крыма Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост
Из-за ЧП проезд через мост остановлен, и водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Население Крыма и туристов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост», - отметил Аксенов.
Он мотивировал свою просьбу соображениями безопасности в связи с ЧП на Крымском мосту. Аксенов просит водителей «выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Ранее сообщалось, что ночью 17 июля власти Крыма объявили о закрытии Крымского моста, по информации очевидцев, водителей разворачивают у обоих пунктов пропуска на мост, как со стороны Тамани, так и со стороны полуострова.