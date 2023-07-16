Около тысячи автомобилей встали в пробке у Крымского моста со стороны Тамани

Водители вынуждены до трех часов ждать своей очереди на проезд по Крымскому мосту из-за огромной пробки.

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Около тысячи автомобилей выстроились в пробке у Крымского моста со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал о ситуации на подходах к переправе. Время ожидания растянулось до трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет.

Затруднения с проездом были и накануне, когда на автоподходах к мосту со стороны Краснодарского края скопились около 400 автомобилей, водители которых ждали час, чтобы проехать.

Ранее стало известно об атаке вражеских беспилотников на Севастополь в районе Херсонеса, Балаклавы и Севастопольской бухты. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, силами ПВО и средствами РЭБ в общей сложности были нейтрализованы восемь дронов.