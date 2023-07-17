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В МИД РФ решительно осудили террористическую атаку Киева на Крымский мост

13:58 17.07.2023
В МИД РФ решительно осудили террористическую атаку Киева на Крымский мост
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В МИД РФ решительно осудили террористическую атаку Киева на Крымский мост

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