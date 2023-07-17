Хуснуллин заявил, что сроки восстановления части Крымского моста станут известны к вечеру

На месте происшествия работают строители, они оценят сроки в возможность восстановления моста.

© Видео: Правительство России © Фото: Правительство России

Сроки восстановления части Крымского моста, поврежденной в результате теракта, станут известны к вечеру 17 июля. На данный момент на место происшествия работают строители, они оценивают ущерб. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Строители занимаются обследованием моста, к вечеру бедует понятна ситуация по сроку и возможности его восстановления», - заявил Хуснуллин.

По поручения президента России Владимир Путина, на место теракта вылетела комиссия, которая примет на себя принятие всех управленческих решений после осмотра места происшествия, добавил вице-премьер.

Также Хуснуллин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает. Все паромы на Керченской переправе готовы к перевозкам.

Атака двух украинских надводных беспилотников на Крымский мост была совершена в ночь на 17 июля. В результате погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. В Национальном антитеррористическом комитете РФ назвали произошедшее терактом. Из-за ЧП движение на мосту было временно приостановлено. В настоящее время сотрудники СК РФ изучают поврежденную часть моста.