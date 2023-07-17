В стране и мире Песков сообщил, что Путину доложили о теракте на Крымском мосту Алексей Курильченко Президент России уже дал поручения по оказанию помощи людям и проведению ремонтных работ на мосту. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президенту России Владимиру Путину доложили о теракте, который совершил киевский режим на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и губернатора Крыма Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост. Президент России дал поручения об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечению помощи и содействии людям, находящихся в пути», - заявил Песков журналистам. По словам представителя Кремля, Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на мосту. На место теракта вылетел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вечером ожидается доклад президенту по видеоконференцсвязи. Напомним, что киевский режим совершил террористический акт с применением надводных беспилотников ночь 17 июля. В результате погибали два человека, пострадал ребенок. Из-за теракта было временно приостановлено движение поездов и автомобилей по мосту, была остановлена работа Керченской паромной переправы. На данный момент работы железной дороги и переправы возобновлены. Экспертное мнение и аналитика