Росморречфлот сообщил о приостановке работы Керченской паромной переправы

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Работа Керченской паромной переправы была приостановлена до особых распоряжений. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России (Росморречфлот)

«В ночь на 17 июля работа паромной переправы была приостановлена до особых распоряжений», - сообщается в Telegram-канале агентства.

Позже в Росморречфлоте сообщили о возобновлении работы переправы с 10:00.

В ведомстве также уточнили, что с начала работы переправы 8 октября прошлого года было перевезено 198 604 пассажиров, 159 644 единиц автотранспорта и 21 031 железнодорожный вагон. С учетом работы на переправе двух больших десантных кораблей, было выполнено 4 795 рейсов.

Напомним, что в начала июля на Керченской паромной переправе начали работу большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов. Они выполняют работу по разгрузке Крымского моста, пропускная способность которого оказалась на пределе из-за большого потока машин.