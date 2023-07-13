Путин пообещал подумать, как поступить с зерновой сделкой

РФ может приостановить свое участие, но если данные Москве обещания исполнят, присоединиться к ней снова.

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Президент России Владимир Путин сообщил подумать, как России поступить с зерновой сделкой. По его словам, есть несколько дней на принятие решения. Об этом глава государства сказал в интервью журналистам.

Президент сказал, что ничего из обещаний, которые давались России при заключении сделки, не выполнено. При этом Москва по доброй воле ее продлевала.

«Хватит, в конце концов», - сказал Путин.

По словам президента, теперь РФ снова говорят: вы еще раз продлите, а мы все исполним. Однако Россия может поступить по-другому: приостановить свое участие в сделке, но если данные Москве обещания исполнят, присоединиться к ней снова.

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности России выйти из зерновой сделки.