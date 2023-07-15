Путин и Рамафоса обсудили африканскую мирную инициативу и зерновую сделку

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Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса обсудили африканскую мирную инициативу и зерновую сделку в ходе телефонного разговора в субботу 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе южноафриканской стороны.

В ходе разговора Рамафоса поблагодарил Путина за теплый прим и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины. Представители ряда африканских государств обсуждали с российским лидером свою мирную инициативу в июне в Санкт-Петербурге. Это обсуждение будет продолжаться, в том числе в дни саммита Россия - Африка в конце июля.

При обсуждении зерновой сделки Путин подчеркнул, что до сих пор не устранены препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений. Эти обязательства изначально были зафиксированы в меморандуме Россия - ООН. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.

Путин и Рамафоса договорились провести на саммите отдельную встречу, чтобы обсудить двустороннюю и международную повестку дня. Президент ЮАР рассказал о подготовке к запланированному на 22-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.

Главы государств подтвердили, что намерены укреплять сотрудничество в разных областях.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что еще есть время подумать, как России поступить с зерновой сделкой. По его словам, есть несколько дней на принятие решения.