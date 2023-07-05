В Кремле заявили, что не видят оснований для продления зерновой сделки

Песков подчеркнул, что оснований для продления зерновой сделки нет, но еще есть время, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается России.

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В Кремле заявили, что пока не видят оснований для продления зерновой сделки, однако еще есть время, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны», - заявил он.

Песков также подчеркнул, что в настоящий момент эта часть не выполнена, поэтому Москва не видит оснований для продления сделки.

Ранее в российском дипломатическом ведомстве заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки. Согласно официальному сообщению МИД РФ, причиной этому стали деструктивные действия Запада.