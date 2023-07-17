Глава Крыма Аксенов сообщил, что ж/д движение на Крымском мосту возобновится до девяти утра
Автомобильное движение на Крымском мосту все еще остановлено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем видеообращении в Telegram-канале.
Аксенов добавил, что в связи с остановкой автомобильного движения на Крымском мосту, власти региона просят туристов использовать маршрут через новые территории.
«Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться», - сказал глава Крыма.
Информацию по работе паромной переправы уточнят до девяти утра.
«О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы», - заключил Аксенов.
В понедельник в 4:20 мск глава Крыма сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста произошло чрезвычайное происшествие. Автомобильное и железнодорожное движение было остановлено.
Позже стало известно, что в результате ЧП пострадал ребенок. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма.
В Минтрансе сообщили, что в зоне ЧП на мосту зафиксированы повреждения дорожного полотна. Туристов и гостей полуострова призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через территории новых регионов.