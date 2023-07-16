Белый дом сообщил, что вопрос о членстве Украины в НАТО закрыт

В США считают вопрос о будущем Украины в НАТО окончательно решенным.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил телеканалу CBS, что по итогу недавно прошедшего саммита НАТО вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе закрыт, все члены поддержали участие Украины в организации.

«Будущее Украины в НАТО. Это не обсуждается. Это то, чему привержен 31 союзник», - заключил Салливан.

Ранее 13 июля в Пентагоне заявили о скором вступлении Киева в НАТО после завершения конфликта на Украине.

Напомним, что с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит НАТО, один из вопросов, вынесенных на обсуждение, среди прочего касался членства Украины в альянсе.