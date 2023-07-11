Старые Leopard и новые ракеты дальнего действия: чем закончился первый день саммита НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе сегодня обсуждали увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине. Это основное послание саммита НАТО. Помимо финансовой поддержки, вопрос, витавший в воздухе, - примут ли сейчас Украину в НАТО или нет.

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Первый день саммита НАТО в Вильнюсе оказался богат на громкие политические заявления. И главным из них стало обещание президента Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Их называют аналогом британских Storm Shadow. Всего - пишет французская пресса - Париж может поставить Киеву до 50 таких ракет.

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары по удаленным целям. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию», - сказал Макрон.

В ответ на это в Кремле заявили, что еще предстоит выяснить, о каком именно радиусе действия идет речь. Хотя по словам Дмитрия Пескова, это вряд ли окажет серьезное влияние на ход СВО. Вопрос - повлияет ли это на двусторонние отношения с Парижем и каким будет ответ Москвы.

«С нашей точки зрения ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принять контрмеры. Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут утяжелить только участь киевского режима», - сказал пресс-секретарь президента России.

О новом пакете военной помощи Украине объявила Германия. В него войдут две системы зенитно-ракетного комплекса Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder и 25 танков Leopard 1 A5. То есть, предыдущей модификации. Последние были уничтожены во время контрнаступления Киева, результаты которого Украина рассчитывала предъявить как раз на этом саммите НАТО.

Сегодня президент Литвы Гитонас Науседа предложил отменить запрет на размещение военных баз НАТО в непосредственной близости от наших границ. Пока делать это запрещает Акт об отношениях и сотрудничестве с НАТО. В ответ на это в Кремле заявили, что неоднократно были свидетелями волн расширения НАТО и отметили, что это не Россия приближалась к границам Североатлантического альянса, а совсем наоборот.

«Это было, собственно, одной из причин, которая привела нас к нынешней ситуации. Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки. Ведь здесь очень важно отдавать себе отчет, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Западной Европы. Всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление», - сказал Песков.

Еще одна тема - по всей видимости, уже решенное вступление в НАТО Швеции. Последним препоном для этого была позиция Турции, которая ранее обвиняла Стокгольм в поддержке курдов и резко осуждала сожжение там Корана. Ранее стало известно о планах Турции построить на Украине завод по производству беспилотников Bayraktar. А недавно президент Турции Эрдоган разрешил Зеленскому забрать вместе с собой бойцов запрещенного полка Азов*, которые согласно договоренностям с Россией должны были находиться в Турции до окончания на Украине боевых действий.

«Турция имеет свои обязательства, Турция привержена своим обязательствам, это никогда не было для нас секретом, и в этом плане мы никогда не носили розовые очки. Ну если назвать вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе. Я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнеры тоже наверное не должны носить розовые очки», - сказал Дмитрий Песков.

О том, что Россия в ответ на вступление в НАТО Швеции предпримет адекватные и главное заблаговременные шаги, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он не скрывал своего разочарования той поспешностью, с которой на Западе было принято это решение.

«Нас, конечно же, поразило, с какой скоростью и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса. Все национальные интересы и финляндского, и шведского государств были принесены в жертву необходимости сплотить весь Запад в борьбе против России с единственной целью не допустить хоть какого-либо вызова задаче, поставленной США, обеспечить гегемонию Запада на веки вечные, продолжать обеспечивать жизнь за чужой счет», - сказал Песков.

Сегодня в Вильнюс прибыл и президент Украины. Уже завтра пройдет первое заседание совета Украина-НАТО. По пути в Литву Зеленский заявил, что обсуждаются только формулировки по приглашению в НАТО Украины, но никак не сомнения в ее членстве. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг предложил отменить для Киева процедуры, через которое проходили другие страны, и принять Украину в ускоренном порядке.

«Мы направим приглашение Украине в НАТО. Тогда, когда союзники будут согласны, а условия будут соблюдены», - сказал Столтенберг.

Хотя против этого - как показывают социологические опросы - выступают даже в дружественной для Украины Польше. Министр иностранных дел Венгрии призвал коллег принять взвешенное решение и отказаться от вступления Киева в НАТО.

«Думаю, что сейчас есть хороший шанс это сделать, потому что в итоговом документе саммита нет никакого графика вступления Украины в НАТО. В нем нет конкретной даты», - сказал Петер Сийярто.

Однако Зеленский не теряет надежды это исправить, пишет газета Guardian. Она сообщает, что Зеленский пытается переубедить союзников в НАТО переписать текст итогового заявления. Возможно, именно с этим связана и отмена выступления Зеленского. Ранее появилась информация, что он выступит сегодня на саммите в шесть вечера по Москве. Однако впоследствии в пресс-службе украинского президента это опровергли.

В итоге в нынешнем коммюнике страны НАТО назвали РФ самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евроатлантическом регионе. Также участники блока подтвердили обязательство на принятие Киева, взятое на саммите в 2008 году в Бухаресте.

В документе содержится заверение, что Альянс не стремится к конфликту с Москвой. Страны НАТО заявили о намерении поддерживать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы снижать риски и предотвращать эскалацию.

Вызовом для Альянса названа также политика КНР. В коммюнике сказано, что она создает опасности для интересов, безопасности и ценностям блока, но НАТО открыт к взаимодействию с Пекином.

НАТО намерен усиливать ПРО в Европе, в том числе за счет развертывания современных систем на основе ротации и разместит на востоке дополнительные силы, увеличив подразделения до размера бригад при необходимости.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.