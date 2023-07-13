В Пентагоне заявили, что Украина вступит в НАТО после конфликта

По итогам саммита НАТО было решено не требовать от Киева выполнения Плана действий для членства, утверждена многолетняя программа поддержки и создан двусторонний совет.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не сомневается в членстве официального Киева в НАТО после завершения конфликта на Украине. Но для этого необходимо проделать большую работу, уточнил министр обороны США.

«Сомнений нет <...> Мы слышали, как практически все страны НАТО на саммите говорили об этом», - сказал министр в интервью телеканалу CNN.

Остин отметил, что украинским властям предстоит многое сделать для приведения собственной армии в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Накануне в Вильнюсе завершился двухдневный саммит НАТО. По итогам первого дня генсек альянса заявил о трех шагах навстречу Киеву: от него не будут требовать выполнения Плана действия для членства, утверждена программа военной помощи и создан Совет Украина - НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что гарантии безопасности не могут стать заменой полноправному членству его страны в альянсе. Итоги саммита он назвал хорошими для Киева, но в случае приглашения в НАТО они были бы идеальными, полагает он.