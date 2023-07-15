Walla: премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован после потери сознания дома

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Премьер-министр Израиля Нетаньяху срочно госпитализирован, и его канцелярия заявляет, что он в «хорошем состоянии», передает AP. В офисе политика сообщили, что Нетаньяху был доставлен в больницу в субботу, но после медосмотра он находился в «хорошем состоянии».

В офисе также указали, что он проходит лечение в израильской больнице Шиба, недалеко от прибрежного города Тель-Авив, но не привели никаких подробностей.

Ведущий израильский новостной сайт Walla со ссылкой на источники в больнице пишет, что Нетаньяху потерял сознание дома, упал и сильно ударился головой об пол, но был в полном сознании в больнице. Еще один новостной сайт, Haaretz, процитировал представителей больницы, заявивших, что Нетаньяху находится в сознании и ходит самостоятельно.

Ранее Нетаньяху отказался передавать Украине систему противоракетной обороны «Железный купол» из-за опасений, что его сможет изучить Иран.