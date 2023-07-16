Нетяньяху сегодня могут выписать из больницы

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Медицинские показатели премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху находятся в пределах нормы, сегодня он будет выписан из больницы. Об этом сообщили в канцелярии премьера.

«Сегодня утром премьер Нетаньяху продолжил проходить обследование в медицинском центре Шеба. Показатели в норме, его состояние очень хорошее, ожидается, что сегодня он будет выписан», - цитирует РИА Новости сообщение канцелярии Нетаньяху.

Накануне Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи с диагнозом обезвоживание. В своем видеообращении политик объяснил это долгой поездкой на озеро под палящим солнцем. Воскресное заседание кабмина Израиля под председательством Нетаньяху перенесено на завтра.