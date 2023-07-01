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Количество арестованных за вечер погромщиков во Франции выросло до 471 человека

Ян Брацкий
05:09 01.07.2023
Над эпицентрами уличных протестов кружат полицейские вертолеты, улицы патрулируют броневики и вооруженный спецназ.
Количество арестованных за вечер погромщиков во Франции выросло до 471 человека
© Фото: Telmo Pinto, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Во Франции растет количество арестованных за пятничный вечер погромщиков. По сообщениям телеканала BFMTV, полицейские задержали 471 человека. Ранее глава национального МВД Жеральд Дарманен сообщил об аресте 270 особо активных протестующих.

Сложная обстановка сохраняется в Марселе, мэр которого уже высказал в сети свое возмущение действиями митингующих.

«Сцены грабежа и насилия в Марселе неприемлемы. Я самым решительным образом осуждаю эти акты вандализма», - написал в Twitter мэр города Бенуа Пьян и призвал направить в Марсель дополнительные силы правоохранителей.

Между тем, полностью взять ситуацию во французских городах по контроль официальных властей пока не удается. Марши протеста переросли в уличные побоища, поджоги и грабежи магазинов, драки с полицией.

Погромы начались после трагедии в пригороде Парижа, где полицейский застелил 17-летнего юношу при проверке документов. Молодой человек оказал сопротивление и получил пулю в грудь. Полицейский под стражей и уже принес извинения семье погибшего.

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