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Во Франции арестовали 270 протестующих за один вечер

Ян Брацкий
02:10 01.07.2023
К демонстрантам на улицах французских городов обратились футболисты национальной сборной с просьбой прекратить погромы.
Во Франции арестовали 270 протестующих за один вечер
© Фото: Aurelien Morissard, XinHua, GlobalLookPress
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Французские полицейские арестовали 270 погромщиков за пятничный вечер. Об этом заявил глава министерства внутренних дел республики Жеральд Дарманен. В настоящий момент дополнительные силы правоохранителей стягиваются в Марсель, где требуется подкрепление.

«К настоящему моменту уже произведено 270 арестов, в том числе более 80 в Марселе, куда в данный момент прибывают значительные подкрепления», - написал Дарманен в Twitter. 

Стихийные митинги и беспорядки охватили Францию после трагедии в пригороде Парижа, где 27 июня полицейский застрелил 17-летнего юношу при попытке проверить у него документы. Молодой человек не подчинился требованиям, прибывшие на место инцидента врачи не смогли его спасти.

Сотни демонстрантов вышли на улицы. Люди крушат витрины, жгут машины, нападают на полицейских. Силовики в ответ используют спецсредства и слезоточивый газ. На произошедшее в стране отреагировала национальная футбольная команда, игроки которой обратились к демонстрантам с просьбой прекратить беспорядки.

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