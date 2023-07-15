Президент Южной Кореи заехал на Украину из Польши

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль совершил необъявленный визит в Украину, передает агентство Yonhap в субботу со ссылкой на его офис.

Юн Сок Ёль и первая леди Ким Кеон Хи прибыли в Украину 15 июля из Польши, сообщил старший секретарь президента по связям с прессой. По его словам, глава государства побывал в Буче и посетил Ирпень.

У корейского лидера назначена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот визит завершает его длительную поездку в Европу, в ходе которой он посетил саммит НАТО в Литве, а потом побывал в Польше с официальным визитом.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильных отношений с Россией. МИД России предостерегал Сеул от этого шага. В то же время сообщалось о том, что США закупят у Южной Кореи боеприпасы для отправки на Украину.