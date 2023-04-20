МИД России предостерег Южную Корею от поставок оружия Украине

РФ может изменить подход к урегулированию на Корейском полуострове из-за поставок вооружений Киеву.

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Россия будет рассматривать поставки вооружений на Украину из Южной Кореи как откровенно враждебный антироссийский акт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такие действия крайне негативно сказываются на двусторонних отношениях. Россия учитывает такие шаги при формировании позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран.

«В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что жертвы среди гражданского населения появились в Донбассе еще в 2014 году, когда на мирных жителей напал киевский режим. Это стало одной из ключевых причин текущего кризиса.

«Сострадания к этим многочисленным жертвам со стороны “коллективного Запада”, включая Сеул, мы не увидели», - сказала Мария Захарова.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters впервые допустил возможность военных поставок Украине. По его словам, Сеул может пойти на это «в случае серьезной угрозы мирному населению страны».

Республика Корея до сих пор официально отказывается поставлять вооружения и боеприпасы Украине. Однако на минувшей неделе стало известно, что Сеул «даст в долг» США 500 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы избежать их прямой отправки Киеву.