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Южная Корея не поставляет Украине ради стабильных отношений с Россией. Об этом заявили в офисе президента страны. При этом там заметили, что законодательство не запрещает Сеулу помогать в военном плане воюющим государствам.

«Мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», - цитирует агентство Yonhap слова чиновника.

Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сок Ель в интервью агентству Reuters допустил возможность военных поставок Украине. По его словам, Сеул может пойти на это «в случае серьезной угрозы мирному населению страны».

Министерство иностранных дел РФ уже предостерегло Южную Корею от поставок оружия Киеву. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что подобный шаг будет рассматривать как откровенно враждебный.

Она отметила, что жертвы среди гражданского населения появились в Донбассе еще в 2014 году, когда на мирных жителей напал киевский режим. Это стало одной из ключевых причин нынешнего кризиса.