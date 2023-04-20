В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Yonhap: Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильных отношений с Россией

Сергей Лебедев
08:53 20.04.2023
Ранее президент страны Юн Сок Ель допустил возможность военных поставок Киеву.
Yonhap: Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильных отношений с Россией
© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Южная Корея не поставляет Украине ради стабильных отношений с Россией. Об этом заявили в офисе президента страны. При этом там заметили, что законодательство не запрещает Сеулу помогать в военном плане воюющим государствам.

«Мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», - цитирует агентство Yonhap слова чиновника.

Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сок Ель в интервью агентству Reuters допустил возможность военных поставок Украине. По его словам, Сеул может пойти на это «в случае серьезной угрозы мирному населению страны».

Министерство иностранных дел РФ уже предостерегло Южную Корею от поставок оружия Киеву. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что подобный шаг будет рассматривать как откровенно враждебный.

Она отметила, что жертвы среди гражданского населения появились в Донбассе еще в 2014 году, когда на мирных жителей напал киевский режим. Это стало одной из ключевых причин нынешнего кризиса.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:33 В стране и мире
Экс-замминистра культуры Ярилову арестовали на 2 месяца
09:26 В стране и мире
Глава Роспотребнадзора заявила, что случаи заболевания корью зафиксированы в 44 регионах
08:53 В стране и мире
Yonhap: Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильных отношений с Россией
08:16 В стране и мире
Требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком признали незаконным
05:30 Армия
Видео
Российские военные сбили украинский Су-25 в районе Угледара
Популярное
Видео
Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»
Видео
Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Минобороны России опубликовало видеоролик с призывом записаться на контракт
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.