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По сведениям прессы, Соединенные Штаты впервые совершат закупку артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Позже, согласно СМИ, приобретенные боеприпасы отправятся на Украину в качестве военной помощи.

Как указали в издании Wall Street Journal, сделка между двумя странами имеет секретный статус. Вашингтон якобы договорился с Сеулом о поставке 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий.

Как считают американцы, таких запасов хватит украинским боевикам минимум на несколько недель. Доставка, как пишет газета, будет произведена через США, чтобы Южная Корея смогла обойти свое обязательство не поставлять смертоносное вооружение Киеву. Кроме того, подобный ход позволит Соединенным Штатам не расходовать запасы из своих стремительно истощающихся арсеналов.