Весенний призыв завершился в России

В Вооруженные силы и другие воинские формирования направлены 147 тысяч человек.

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Минобороны России заявило об окончании весеннего призыва. По данным военного ведомства, в войска направлены 147 тысяч новобранцев. Выслужившие установленные сроки своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Призывные комиссии начали свою работу с 1 апреля, а уже с 20 числа начались первые отправки в войска. Стоит отметить, что призывники могли самостоятельно выбирать род войск, в которых они хотели бы пройти службу. Естественно, с учетом состояния их здоровья и результатов психологического отбора. Перед отправкой к местам службы, призывников обеспечили форменной одеждой, а также банковскими карточками и несессерами.

Для воинских перевозок Минобороны РФ задействовало 14 самолетов ведомственной авиации, 9 воинских эшелонов, 153 гражданских авиарейса и более 2 тысяч вагонов в составе поездов. В научные и научно-производственные роты были направлены около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.