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Первый воинский эшелон с призывниками из Сибири отправился в Подмосковье

05:00 30.06.2023
Всего в составе эшелона к местам прохождения военной службы будет направлено около 400 человек из регионов Сибири.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первый воинский эшелон в рамках весеннего 2023 года призыва с новобранцами из регионов Сибири отправился в Подмосковье из Новосибирской области. Напутствовал призывников военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев, а также представители региональной власти, ветераны Вооруженных сил РФ и юнармейцы.

«Новосибирских призывников тут чуть более 50 человек. На конечную станцию прибудет порядка 400 человек. Все призывники уже переодеты в военную форму, обеспечены всем необходимым, им выписаны банковские карты для довольствия и персональные электронные карты - аналог военного билета. Чтобы более качественно вести учет призывников, там же отражается весь период его службы», - объяснил военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев.

Перед убытием к месту прохождения службы молодые люди прошли медицинскую и призывную комиссии. В составе эшелона следуют специалисты медицинской службы, организовано трехразовое горячее питание в вагоне ресторане на всем пути следования.

«Выставили категорию годности, сообщили когда и куда будет отправка и в какие войска. Жду получения особых навыков, побольше ездить на учения, обращаться с оружием. К службе отношусь хорошо, косить и бегать не собирался», - признался призывник Александр Чубов.

В ходе весеннего призыва из Новосибирской области в Вооруженные Силы Российской Федерации отправится более двух тысяч новобранцев. Ранее команда призывников из Новосибирской области отправилась на службу в Президентский полк. Новобранцы прошли тщательный отбор по физической подготовке и состоянию здоровья. Право пройти службу по призыву в Московском Кремле в составе Президентского полка получили 15 человек. Им предстоит обеспечивать охрану и безопасность Московского Кремля, участвовать в протокольных мероприятиях на высшем уровне и нести службу в Почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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